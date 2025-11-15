Дирк Новицки об увольнении Харрисона: «Это должно было случиться еще летом»

Этот обмен просто не имел смысла. В глазах фанатов это совершенно непонятное решение. Которое, по сути, так никто и не объяснил. Год назад вы играли в финале НБА. Вы отдали все активы, чтобы построить команду вокруг Луки, окружили его форвардами, которые могли бы меняться и защищаться. Две угрозы аллей-упа в лице Гаффорда и Лайвли. Команда была построена вокруг Дончича. Вы добавили Клэя, когда по итогам финала против «Бостона» поняли, что не хватает угрозы с периметра. Перед рождественским матчем команда выдала результат 14−3, только начала набирать обороты, и тут Лука получил травму. К сожалению, это был его последний матч за «Даллас».