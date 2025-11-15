Жорди Фернандес о решении посадить Егора Дёмина на скамейку во второй половине матча против «Орландо»: «Дело не в одном игроке. Дело в том, чтобы найти работающее сочетание»

Его заменил 26-летний защитник Тайриз Мартин, отыгравший в том числе решающие 2 минуты 4-й четверти.
После матча главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес объяснил свое решение.
"Я просто сделал ставку на Тайриза. В какой-то момент ты ищешь такую группу игроков, которая сможет сделать рывок. Дело не в одном игроке. Дело в том, чтобы найти работающее сочетание.
Егор играл против очень жесткой команды. Эти минуты чрезвычайно ценны. Но дело не только в новичках. Вы меня постоянно спрашиваете о новичках, но это касается всех. Мы стали на один процент лучше как команда, и это самое главное", — сказал Фернандес.
Егор Дёмин отыграл 18 минут, набрав 8 очков (2 из 9 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 3 подбора и 2 передачи.
«Бруклин» проиграл «Орландо» (98:105), ведя «+4» за 2,5 минуты до конца.