Егор Дёмин кроссовером убрал Джейлена Саггса, но попал под блок-шот

В одном из эпизодов матча против «Орландо» российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин обыграл защитника «Мэджик» Джейлена Саггса с помощью кроссовера, но не смог завершить атаку, попав под блок-шот.

Источник: Спортс"

По итогам встречи на счету Дёмина 8 очков (2 из 9 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 3 подбора и 2 передачи.

«Бруклин» проиграл 11-й из 12 матчей — 98:105.