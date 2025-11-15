Пэт Беверли и Джейсон Уильямс прокомментировали влияние Megan Thee Stallion на Томпсона, игрок «Мэвз» отреагировал

«У него был определенный график, система подготовки, но все это сбилось. Я не говорю, что все дело в ней. Но смотрю на них в соцсетях… Давайте представим, что Клэй жонглирует. Когда добавляешь еще один элемент, становится сложнее, немного теряется концентрация», — заявил Беверли.