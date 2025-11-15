Брайс Джеймс может не сыграть в этом сезоне NCAA

Главный тренер Томми Ллойд склоняется к тому, чтобы отложить дебют Джеймса на год.
"Пока не приняли окончательное решение. Трудный выбор. Выпустишь его на 3 минуты, и минус год возможностей для выступления в NCAA.
Хотел бы, чтобы у Брайса была блестящая студенческая карьера, чтобы он реализовал свой потенциал на университетском уровне. Выбросить парня с его потенциалом на площадку, когда он еще находится в стадии развития, дать ему минуты в мусорное время — сейчас это может показаться привлекательным, но в будущем об этом можно пожалеть", — заявил специалист.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше