Российские баскетболистки уступили Венгрии в товарищеском матче

Российские баскетболистки проиграли команде Венгрии во втором товарищеском матче.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Венгрии в товарищеском матче, который прошел в Секешфехерваре.

Встреча завершилась со счетом 53:52 (15:17, 13:12, 14:12, 11:11). Самой результативной баскетболисткой матча стала россиянка Анастасия Олаири Косу, на счету которой 11 очков. В составе победительниц больше всех очков набрала Беатрикс Мерес (9).

Первый товарищеский матч также завершился победой сборной Венгрии (70:61).

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила мужские и женские российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига.