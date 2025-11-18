Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс нацелен дебютировать в сезоне в домашней игре против “Юты”

«По моим данным, Леброн Джеймс хочет и нацелен дебютировать в сезоне в домашней игре против “Юты”. Как мне сообщили, он пройдет всю свою стандартную предматчевую программу — предыгровой сон, разминку на паркете, и только после этого будет принято окончательное решение.
Ему еще нужно закрыть несколько пунктов, прежде чем начать свой рекордный 23-й сезон в НБА. Но он просто рвется на площадку. Он мотивирован и хочет присоединиться к команде, которая сейчас на подъеме", — сообщил инсайдер.
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.