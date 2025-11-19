Леброн Джеймс стал первым игроком с 23 сезонами в НБА

Форвард впервые пропустил начало регулярного чемпионата. Без него «Лейкерс» идут с результатом 10−4.
Джеймс вышел на площадку в матче с «Ютой».
