«Отличный парень из G-лиги». Одноклубники Леброна Джеймса порадовались его возвращению

В первом матче после возвращения (140:125 против «Юты») Джеймс набрал 11 очков, 12 передач и 3 подбора, реализовав 4 из 7 бросков с игры, 2 из 3 из-за дуги и 1 из 4 с линии.
«Он давно не играл в баскетбол. Для первого матча выглядел потрясающе. Продолжит входить в ритм и очень нам поможет», — заключил разыгрывающий Лука Дончич (37 + 10 передач + 5 подборов).
«Отличный парень из G-лиги. Лига развития ему помогла», — пошутил защитник Остин Ривз (26 + 5 подборов) в раздевалке.
