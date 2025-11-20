Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Купер Флэгг пропустил первый матч в сезоне из-за плохого самочувствия

Первый номер драфта Купер Флэгг из «Далласа» в среду не вышел на площадку в матче против «Нью-Йорка».

Источник: Sports

По словам тренера техасцев Джейсона Кидда, Флэгг пропустил первый матч в дебютном для себя сезоне НБА из-за плохого самочувствия.

18-летний Флэгг в среднем набирает 15,5 очка, 6,3 подбора и 3,1 передачи за игру.