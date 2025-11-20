Ричмонд
Зайон Уильямсон вернулся после пропуска 8 матчей, «Пеликанс» снова проиграли

Звездный форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон был допущен к выходу на площадку в матче против «Наггетс».

Источник: Sports

4 ноября Уильямсону диагностировали растяжение мышцы задней поверхности бедра первой степени, после чего он пропустил восемь игр. За этот период «Новый Орлеан» успел проиграть шесть игр подряд, а главный тренер Уилли Грин был уволен в субботу после старта 2−10.

В проигранном «Пеликанс» со счетом 118:125 матче в среду в активе Зайона 14 очков, 6 подборов, 5 передач и 1 перехват.

Форвард Саддик Бей также вернулся в строй во встрече против «Денвера». Защитник Джордан Пул (растяжение левой квадрицепса) пропустил восьмую игру подряд. Разыгрывающий защитник Деджонте Мюррей продолжает восстанавливаться после разрыва правого ахиллова сухожилия.