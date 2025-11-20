Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кавай Ленард пропустит 9-й матч подряд, «Клипперс» пока не называют дату возвращения

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в четверг пропустит 9-й матч подряд, когда его команда сыграет с «Мэджик».

Источник: Спортс"

Ленарда, который последний раз выходил на площадку 11 ноября, беспокоят травма стопы и голеностопного сустава правой ноги. «Клипперс» пока не называют дату возвращения.

Калифорнийский клуб стартовал с результатом 4−10.