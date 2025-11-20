Кавай Ленард пропустит 9-й матч подряд, «Клипперс» пока не называют дату возвращения

Ленарда, который последний раз выходил на площадку 11 ноября, беспокоят травма стопы и голеностопного сустава правой ноги. «Клипперс» пока не называют дату возвращения.
Калифорнийский клуб стартовал с результатом 4−10.
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в четверг пропустит 9-й матч подряд, когда его команда сыграет с «Мэджик».
Ленарда, который последний раз выходил на площадку 11 ноября, беспокоят травма стопы и голеностопного сустава правой ноги. «Клипперс» пока не называют дату возвращения.
Калифорнийский клуб стартовал с результатом 4−10.