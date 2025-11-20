Гилберт Аренас: «Кейд Каннингем в Детройте не входит в планы Nike. На месте фанатов “Пистонс” я бы волновался»

«Народу не понравится, что я это скажу. Но если вы болеете за “Пистонс”, вам стоит беспокоиться. Nike — спонсор НБА, и у Nike свои планы. И я почти уверен, что Кейд Каннингем в Детройте не входит в их планы.
Теперь он их игрок, они собираются наладить массовое производство его кроссовок. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы Кейд выигрывал чемпионаты и все такое, ведь это поможет все компенсировать. Но если у команды пойдут неудачные сезоны, они перенесут этот продукт на более крупный рынок", — пояснил блогер.