Гилберт Аренас: «Кейд Каннингем в Детройте не входит в планы Nike. На месте фанатов “Пистонс” я бы волновался»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что новость о выпуске персональной линейки кроссовок Кейда Каннингема из «Пистонс» компанией Nike должна обеспокоить поклонников клуба из Детройта.

Источник: Спортс"

«Народу не понравится, что я это скажу. Но если вы болеете за “Пистонс”, вам стоит беспокоиться. Nike — спонсор НБА, и у Nike свои планы. И я почти уверен, что Кейд Каннингем в Детройте не входит в их планы.

Теперь он их игрок, они собираются наладить массовое производство его кроссовок. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы Кейд выигрывал чемпионаты и все такое, ведь это поможет все компенсировать. Но если у команды пойдут неудачные сезоны, они перенесут этот продукт на более крупный рынок", — пояснил блогер.