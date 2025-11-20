Колин Каухерд: «Леброн не довольствуется ролью Робина при Луке. Но они могут найти баланс»

Но Леброн по-настоящему умен. Он всегда расчетлив. Он всегда все делает обдуманно, от питания до бросков. А у «Лейкерс» хорошо организованная атака, в коллективе царит радостная атмосфера. Вчерашний вечер был похож скорее на интенсивную, но все же двустороннюю игру. «Юта» очень плоха в защите. И Леброн всегда был невероятно адаптируемым игроком. Майкл Джордан — нет. Покойный Кобе — нет. Кармело — нет. Леброн всегда был адаптируемым.