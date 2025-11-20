Ричмонд
«Он столько всего делает для команды. В защите и нападении». Бэм Адебайо вернулся на площадку в матче с «Голден Стэйт»

Центровой «Майами» Бэм Адебайо завершил восстановление после травмы большого пальца ноги и вышел на паркет в победном матче с «Голден Стэйт» (110:96).

На его счету 20 очков, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 29 минут. Адебайо завершил матч со 2-м в команде показателем «плюс/минус» — «+15».

Центровой пропустил 6 матчей.

«Он столько всего делает для команды. В защите, когда он был на площадке, уверен, были отличные показатели. В нападении он столько всего умеет, не ограничен парой полезных навыков. Здорово, что он вернулся», — заявил главный тренер Эрик Споэльстра.

«Чувствовал себя хорошо. Старался найти свой ритм, органично влиться в игру и принимать правильные решения», — поделился Адебайо.