Майкл Портер: «Нельзя сравнивать НБА и женскую НБА. Я разрывал профессиональных баскетболисток в восьмом классе»

Форвард «Нетс» Майкл Портер пояснил, почему обсуждаемые в социальных сетях сравнения НБА и женской НБА не имеют смысла.

Источник: Спортс"

"Будучи восьмиклассником я имел реальный жизненный опыт в этом. Я играла вместе с сестрами. Они выступали за Университет Миссури, а я был еще совсем молодой. Они взяли меня играть в спарринг-команду, а с ними было несколько игроков женской НБА, например, Софи Каннингем и еще пара человек.

Я тогда учился в седьмом или восьмом классе. И просто разрывал. Так что у меня есть реальный жизненный опыт в этом. Существует большая разница, и я призываю остановить эти сравнения, потому что должен все-таки присутствовать здравый смысл. Я ценю здравый смысл. Иногда мне кажется, что он немного теряется", — констатировал игрок НБА.