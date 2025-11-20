«Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика». Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча

"Да, я сидел в соцсетях в перерывах. Не горжусь этим, но это было забавное время. Сейчас в раздевалках слишком много телефонов. Я, можно сказать, позволил молодому поколению искать мотивацию где угодно.
Это длилось около двух лет, и я делал это только когда играл плохо. Если я был не в ритме, ужасно бросал, я находил немного мотивации. Прокручу быстренько ленту, найду что-то, и когда заходит тренер — я готов.
Журналистка Керит Берк узнала об этом и как-то в перерыве написала: «Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика после первого попадания во второй половине». Мы играли против «Кливленде», я попал, и этот шутка была просто уморительной", — рассказал Карри в подкасте Mind the Game.