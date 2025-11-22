Ричмонд
Егор Дёмин набрал 12 очков, 6 подборов и 5 передач в победном матче с «Селтикс»

Разыгрывающий Егор Дёмин помог «Бруклину» обыграть «Бостон» в гостях (113:105).

Источник: Спортс"

Российский новичок записал на свой счет 12 очков, 6 подборов и 5 передач за 29 минут в стартовой пятерке.

8-й номер драфта реализовал 5/10 с игры, включая 2/4 из-за дуги, а также набрал 1 перехват и 1 блок-шот при единственной потере.