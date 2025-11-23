Джеймс Харден набрал 55 очков и обновил рекорд результативности «Клипперс»

Это новый рекорд результативности в истории «Клипперс». Предыдущий (52) делили Боб Макаду и Чарльз Смит.
Харден также стал 4-м игроком возрастом 36 лет и старше с 55 очками и более. Кроме него это удавалось Кобе Брайанту (37), Леброну Джеймсу (37) и Стефу Карри (36).
10 трехочковых повторили рекордный показатель в карьере защитника.
