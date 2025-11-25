Стефен Карри разорвал контракт с Under Armour из-за неудачи с подписанием Кейтлин Кларк (Bloomberg)

Карри хотел, чтобы бывшая звезда университета Айовы, прославившаяся своей феноменальной дальностью броска, стала еще одним амбассадором Under Armour — ведь ее взлет в баскетболе был столь же стремительным, как и его собственный. Однако заключить сделку не удалось.
«Одним из болезненных моментов для Карри стала попытка привлечь Кейтлин Кларк в прошлом году. Он и компания вели переговоры с восходящей звездой, но предложение Under Armour существенно уступало по общей стоимости предложению от Nike. В итоге Кларк, ныне звезда женской НБА, выбрала контракт с Nike», — сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.