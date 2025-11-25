Ричмонд
Йокич отдал красивую передачу и исполнил «баззер» с середины площадки. У серба 10-й трипл-дабл в победной игре с «Гризлис»

Центровой «Денвера» Никола Йокич отметился двумя яркими хайлайтами в матче с «Мемфисом» (125:115).

Источник: Sports

Йокич исполнил эффектную передачу в развороте, а также забросил с середины площадки на исходе третьей четверти.

На счету серба в понедельник трипл-дабл — 17 очков, 10 подборов и 16 передач. Он стал для него 10-м в сезоне.