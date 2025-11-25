Удока вступил в перепалку с бывшим игроком «Рокетс» Бруксом, а затем рассмеялся

В паузе матча «Санз» — «Рокетс» Удока что-то сказал бывшему подопечному, вызвав недовольную реакцию, а затем рассмеялся.
29-летний Брукс известен своим задиристым характером и любит устраивать трешток на площадке и за ее пределами.
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока спровоцировал экс-игрока техасцев Диллона Брукса, а затем рассмеялся.
