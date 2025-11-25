Стефен Карри впервые с 2013 года вышел на игру в кроссовках Nike, надев модель из линейки Сабрины Ионеску

Эта игра стала для Карри первой с 2013 года, которую он провел в обуви от Nike.
Ранее лидер «Голден Стэйт» стал свободным агентом на рынке спортивной обуви, завершив многолетнее сотрудничество с Under Armour.
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на матч против «Юты» в кроссовках Sabrina 3, входящих в именную линейку защитницы «Нью-Йорка» Сабрины Ионеску, которая лично присутствовала на арене.
