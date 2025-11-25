Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефен Карри впервые с 2013 года вышел на игру в кроссовках Nike, надев модель из линейки Сабрины Ионеску

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на матч против «Юты» в кроссовках Sabrina 3, входящих в именную линейку защитницы «Нью-Йорка» Сабрины Ионеску, которая лично присутствовала на арене.

Эта игра стала для Карри первой с 2013 года, которую он провел в обуви от Nike.

Ранее лидер «Голден Стэйт» стал свободным агентом на рынке спортивной обуви, завершив многолетнее сотрудничество с Under Armour.