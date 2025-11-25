НБА признала, что судьи пропустили два нарушения правил со стороны «Лейкерс» в последние 11 секунд близкого матча с «Ютой»

Первым был фол Макси Клебера в борьбе за подбор с Юсуфом Нуркичем за 10,5 секунд до конца, а вторым — фол Маркуса Смарта на Кейонте Джордже вдали от мяча в последние пять секунд.
После неназначенного фола Клеберу Лука Дончич подобрал мяч, и на нем нарушили правила. Словенец реализовал один из двух штрафных бросков, доведя преимущество «Лейкерс» до «+2».
Кейонте Джордж промахнулся потенциально победным трехочковым броском, и хотя «Юта» подобрала отскок, повторной атаки у них уже не получилось.
«Лос-Анджелес» удержал победу со счетом 108:106.