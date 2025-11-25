Ричмонд
НБА признала, что судьи пропустили два нарушения правил со стороны «Лейкерс» в последние 11 секунд близкого матча с «Ютой»

Согласно отчету о последних двух минутах игры, «Лейкерс» остались безнаказанными за два нарушения, которые не были зафиксированы судьями в концовке вчерашней встречи с «Ютой».

Источник: Спортс"

Первым был фол Макси Клебера в борьбе за подбор с Юсуфом Нуркичем за 10,5 секунд до конца, а вторым — фол Маркуса Смарта на Кейонте Джордже вдали от мяча в последние пять секунд.

После неназначенного фола Клеберу Лука Дончич подобрал мяч, и на нем нарушили правила. Словенец реализовал один из двух штрафных бросков, доведя преимущество «Лейкерс» до «+2».

Кейонте Джордж промахнулся потенциально победным трехочковым броском, и хотя «Юта» подобрала отскок, повторной атаки у них уже не получилось.

«Лос-Анджелес» удержал победу со счетом 108:106.