Два миноритарных владельца «Санз» обвинили Мэтью Ишбиа в неэффективном управлении клубом

Среди обвинений, содержащихся в последнем заявлении, Селдин и Кольберг утверждают, что Ишбиа предоставил «Санз» кредит по процентной ставке, значительно превышающей рыночную, что он продал права на название арены клуба собственной ипотечной компании, не раскрыв подробностей сделки миноритарным партнерам, он арендовал у себя самого тренировочную базу команды WNBA «Финикс Меркури» по неназванным ценам и что создал новую организацию под названием «Player 15 Group», которая, по их мнению, управляет активами, по праву принадлежащими «Санз».