Джейлен Браун подумывал об уходе из «Селтикс», но Трэйси Макгрэйди посоветовал ему остаться

Брэд или кто-то еще полагал, что другие игроки лучше подходят команде, или просто они больше, не знаю. Поэтому я начал думать: «Кажется, пора уходить». Мне показалось, что я смогу найти себе более подходящий вариант, где у меня будет возможность набирать много очков, а здесь мне вроде как не дают расти.