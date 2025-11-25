Джейлен Браун подумывал об уходе из «Селтикс», но Трэйси Макгрэйди посоветовал ему остаться

"Бывали времена, когда мои дела в Бостоне шли неважно. Не знаю, сколько раз меня упоминали в слухах про обмен. По какой-то причине это случалось постоянно.
Брэд или кто-то еще полагал, что другие игроки лучше подходят команде, или просто они больше, не знаю. Поэтому я начал думать: «Кажется, пора уходить». Мне показалось, что я смогу найти себе более подходящий вариант, где у меня будет возможность набирать много очков, а здесь мне вроде как не дают расти.
Но Ти-Мак сказал: «Лучше оставайся, бро». А я такой: «Почему?».
Он сказал так: «Бро, просто поверь мне. Что бы ты ни делал, если ты можешь остаться, в “Бостоне” у тебя есть возможность победить. Стать чемпионом», — сказал Браун во время стрима.