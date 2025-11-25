Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стартовал тренировочный лагерь сборной России

Мужская сборная будет тренироваться в УТЦ «Новогорск» с 24 ноября до 1 декабря.

Источник: Спортс"

Тренируют сборную Зоран Лукич и его ассистенты Сергей Козин и Александр Полинкевич.

В окончательный состав вошли 20 баскетболистов из 29 заявленных в предварительном списке.

Защитники.

Клим Адайкин (МБА-МАИ, Москва, 20 лет, 195 см);

Ян Додеус («Челбаскет», Челябинск, 21 год, 187 см);

Иван Зайцев (ЦСКА, Москва, 21 год, 200 см);

Ярослав Никонов (ЦСКА-2, Москва, 20 лет, 195 см);

Сергей Новиков (ЦСКА-Юниор, Москва, 17 лет, 195 см);

Артем Пивцайкин («Самара», 18 лет, 198 см);

Иван Самойленко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 22 года, 195 см);

Тимофей Шикалов (МБА-МАИ-Юниор, Москва, 18 лет, 192 см);

Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, 20 лет, 191 см).

Форварды.

Артем Антипов («Енисей», Красноярский край, 21 год, 201 см);

Михаил Дулкай («Зенит-2», 20 лет, 203 см);

Егор Евстафьев, («Зенит-2», 19 лет, 200 см);

Даниил Ключенков (ЦСКА, 21 год, 200 см);

Илья Кривых («Зенит», 19 лет, 207 см);

Павел Рябков (СШОР «Локомотив-Кубань», 19 лет, 202 см);

Лев Свинин (ПАРМА, Пермь, 19 лет, 207 см);

Центровые.

Даниил Абрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 208 см);

Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 208 см);

Максим Огарков (МБА-МАИ, 19 лет, 212 см);

Глеб Фирсов (ПАРМА, 20 лет, 208 см).