Стартовал тренировочный лагерь сборной России

Тренируют сборную Зоран Лукич и его ассистенты Сергей Козин и Александр Полинкевич.
В окончательный состав вошли 20 баскетболистов из 29 заявленных в предварительном списке.
Защитники.
Клим Адайкин (МБА-МАИ, Москва, 20 лет, 195 см);
Ян Додеус («Челбаскет», Челябинск, 21 год, 187 см);
Иван Зайцев (ЦСКА, Москва, 21 год, 200 см);
Ярослав Никонов (ЦСКА-2, Москва, 20 лет, 195 см);
Сергей Новиков (ЦСКА-Юниор, Москва, 17 лет, 195 см);
Артем Пивцайкин («Самара», 18 лет, 198 см);
Иван Самойленко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 22 года, 195 см);
Тимофей Шикалов (МБА-МАИ-Юниор, Москва, 18 лет, 192 см);
Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, 20 лет, 191 см).
Форварды.
Артем Антипов («Енисей», Красноярский край, 21 год, 201 см);
Михаил Дулкай («Зенит-2», 20 лет, 203 см);
Егор Евстафьев, («Зенит-2», 19 лет, 200 см);
Даниил Ключенков (ЦСКА, 21 год, 200 см);
Илья Кривых («Зенит», 19 лет, 207 см);
Павел Рябков (СШОР «Локомотив-Кубань», 19 лет, 202 см);
Лев Свинин (ПАРМА, Пермь, 19 лет, 207 см);
Центровые.
Даниил Абрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 208 см);
Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 208 см);
Максим Огарков (МБА-МАИ, 19 лет, 212 см);
Глеб Фирсов (ПАРМА, 20 лет, 208 см).