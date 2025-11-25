Ричмонд
Джаред Батлер: «Я выбрал “Црвену Звезду” из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»

Американский разыгрывающий Джаред Батлер, который перешел в белградскую «Црвену Звезду» в октябре этого года после четырех сезонов в НБА, объяснил, почему выбрал сербский клуб.

Источник: Спортс"

«Честно говоря, я выбрал “Црвену Звезду” из-за фанатов. Это было главным для меня. Я хотел играть перед такой публикой — это настоящая баскетбольная Мекка.

Они сильно отличаются от болельщиков в НБА. Мой агент прислал видео, и я подумал: «Никакая игра в НБА не сравнится с этим». Я также говорил с Сашей Обрадовичем — с ним я сразу почувствовал комфорт. Его энергичная манера общения во многом помогла мне определиться.

Помимо «Црвены Звезды», интерес ко мне проявляли «Олимпиакос», «Париж», «Дубай» и «Маккаби Тель‑Авив». С «Олимпиакосом» мы согласовали сумму контракта, но у меня и моего агента сложилось впечатление, что в команде уже достаточно игроков — похоже, они хотели подписать меня лишь для того, чтобы не дать это сделать другим", — поделился Батлер.