Энтони Блэк обновил рекорд карьеры по результативности (31) в матче с «Сиксерс»

21-летний разыгрывающий «Мэджик» Энтони Блэк обновил рекорд карьеры по результативности в матче с «Филадельфией». «Орландо» разгромил соперника по Кубку НБА со счетом 144:103.

На счету Блэка 31 очко и 3 передачи за 28 минут на площадке со скамейки запасных. Защитник реализовал 12 из 17 бросков с игры, 4 из 6 из-за дуги и 3 из 4 с линии.

9 игроков «Орландо» закончили встречу с двузначным количеством очков.