Джейлен Саггс был удален после стычки в матче «Мэджик» против «Сиксерс»

Под конец 2-й четверти игры «Филадельфии» против «Орландо» «большие» Андре Драммонд и Уэнделл Картер сцепились в районе трехочковой линии в ситуации без мяча. К стычке присоединились форвард Джабари Уокер («Сиксерс») и защитник Десмонд Бэйн («Мэджик»), но наиболее активным участником потасовки стал защитник Джейлен Саггс («Мэджик»).

Его действия привели к двум техническим замечаниям и удалению. Саггс успел набрать 4 очка, 5 подборов и 11 передач за 16 минут.

Все остальные участники инцидента (4 игрока) получили по 1 техническому фолу. «Орландо» одержал крупную победу — 144:103.