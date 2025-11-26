Ричмонд
Эргин Атаман о 4 победах в Евролиге подряд: «После прихода Кеннета Фарида наша агрессивность в защите возросла, и стратегия заработала»

Приход 36-летнего «большого» Кеннета Фарида в «Панатинаикос» на замену травмированным игрокам передней линии греческого клуба привел к серии из 6 побед подряд (4 — в Евролиге).

Источник: Спортс"

"После прихода Фарида наша агрессивность в защите возросла, и стратегия заработала. Особенно в последних 4 играх мы показали очень хорошую оборону.

Вместе с этим обрели уверенность благодаря защите, и она перешла и на нападение.

В нашей системе центровой исполняет роль вратаря. До Фарида мы показывали неплохую игру с Ришоном Холмсом и Омером Юртсевеном. Но был период, когда нам приходилось действовать совсем без центрового, и в этот момент мы упустили контроль над защитой, потеряли баланс.

Теперь все понимают свою роль. Фарид хорошо понял суть нашей стратегии, и это помогло всей команде«, — заключил главный тренер “Пао” Эргин Атаман.