Эргин Атаман о 4 победах в Евролиге подряд: «После прихода Кеннета Фарида наша агрессивность в защите возросла, и стратегия заработала»

"После прихода Фарида наша агрессивность в защите возросла, и стратегия заработала. Особенно в последних 4 играх мы показали очень хорошую оборону.
Вместе с этим обрели уверенность благодаря защите, и она перешла и на нападение.
В нашей системе центровой исполняет роль вратаря. До Фарида мы показывали неплохую игру с Ришоном Холмсом и Омером Юртсевеном. Но был период, когда нам приходилось действовать совсем без центрового, и в этот момент мы упустили контроль над защитой, потеряли баланс.
Теперь все понимают свою роль. Фарид хорошо понял суть нашей стратегии, и это помогло всей команде«, — заключил главный тренер “Пао” Эргин Атаман.