Эргин Атаман о 4 победах в Евролиге подряд: «После прихода Кеннета Фарида наша агрессивность в защите возросла, и стратегия заработала»

В нашей системе центровой исполняет роль вратаря. До Фарида мы показывали неплохую игру с Ришоном Холмсом и Омером Юртсевеном. Но был период, когда нам приходилось действовать совсем без центрового, и в этот момент мы упустили контроль над защитой, потеряли баланс.