Паулюс Мотеюнас о переговорах с НБА: «Давайте вести диалог в духе сотрудничества, а не доминирования»

Мы видели все команды и все города, которые они анонсировали. Скажем так, нам, как баскетбольным людям, это действительно сложно понять. У нас есть преданные фанаты, великолепные команды — и мы строим бизнес вокруг баскетбола. А их подход заключается в том, что они приходят со своей бизнес-моделью и заявляют, что собираются «переизобрести баскетбол». В какой-то степени это кажется неуважением. Я повторяю: мы открыты, мы готовы говорить — но давайте вести диалог в духе сотрудничества, а не доминирования", — заявил Мотеюнас.