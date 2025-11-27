Брэндон Ингрэм исполнил решающий бросок за 0,6 секунды до сирены, у «Торонто» 9-я победа подряд

«Торонто» одержал 9-ю победу подряд и обеспечил себе преимущество домашней площадке в ¼ финала Кубка НБА. В общем зачете у клуба показатель 14−5 (4−0 во внутрисезонном турнире).
В активе Ингрэма 26 очков и 8 подборов.
Форвард «Рэпторс» Брэндон Ингрэм стал автором решающего попадания в матче с «Пэйсерс» (97:95). Один из лидеров канадской команды отправил мяч в цель за 0,6 секунды до сирены при равном счете.
