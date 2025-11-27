Кейд Каннингем: «Мы все хотели 14-ю победу. Но время не вернуть назад»

Время не вернуть назад. Я не могу перебросить тот штрафной. Не можем снова попробовать «трешку», игра закончена. Теперь осталось узнать, как мы ответим. Впереди еще большая часть сезона, за которую мы многого можем добиться. На этом мы и сконцентрированы сейчас", — поделился Каннингем.