Эрик Споэльстра стал 3-м тренером, одержавшим 800 побед с одной командой в НБА

«Майами» обыграл «Милуоки» в рамках Кубка НБА — 106:103. Победа стала 800-й в «регулярках» для главного тренера команды Эрика Споэльстры. 55-летний специалист провел всю карьеру в одном клубе. Это 3-й случай, когда тренер набирает 800 побед с одной командой после Грегга Поповича и «Сан-Антонио» и Джерри Слоуна в «Юте». 17 тренеров всего доходили до отметки в 800 побед в НБА.

Споэльстру неожиданно для него облили водой в раздевалке.

"Был очень удивлен. Подумал, что, возможно, мы вышли из группы в Кубке. Но увидел, что поливают только меня и озадачился.

Не знал о 800 победах. Благодарен организации за все эти годы. Мне нравится моя работа, нравится тренировать, профессия в целом. Нравится моя организация, персонал, игроки — куча замечательных людей за все эти сезоны", — поделился Споэльстра.