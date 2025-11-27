Ричмонд
«Он коснулся кончика его носа?» Судьи выписали Гоберу спорный технический за эпизод с Хартенштайном

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер в матче с «Оклахомой» (105:113) получил неочевидный технический фол за эпизод с участием Айзейи Хартенштайна.

Судьи после просмотра повтора выписали французу технический в моменте, когда его рука прошла рядом с носом оппонента. Баскетболист «Тандер» после этого рухнул на паркет.

«Он коснулся кончика его носа?», — отреагировала комментатор Дорис Берк.

«На повторе заметно, что Гобер коснулся носа Хартенштейна, и это было расценено как технический фол», — сказал главный судья Джош Тивен после просмотра момента.

«Вулвз» использовали тренерский челлендж на фол Гобера в борьбе за мяч в том же эпизоде, который оказался успешным. Общее время на просмотры заняло 7 минут.