Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джо Маззулла: «Не думаю о возвращении Тейтума на площадку. Он и так ведет команду за собой своим постоянным присутствием»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум активно занимается реабилитацией, рассчитывая на возвращение к финальным этапам сезона. Главный тренер Джо Маззулла прокомментировал эту возможность.

"Без понятия. Не думаю об этом. Меня заботили только его связи с командой, и тут он достоен максимального уважения. Он на скамейке во время каждого матча. В поездках, работает рядом со всеми на тренировках. На просмотрах записей, на бросковых разминках. Он ведет команду за собой своим присутствием.

Все остальное сложится само собой. В этот момент важнее всего оставаться командой, не отдаляться, это главная часть успеха. И он отлично с ней справляется", — поделился Маззулла.

«Селтикс» идут с результатом 10−8 в зоне плей-ин.