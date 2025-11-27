Джо Маззулла: «Не думаю о возвращении Тейтума на площадку. Он и так ведет команду за собой своим постоянным присутствием»

"Без понятия. Не думаю об этом. Меня заботили только его связи с командой, и тут он достоен максимального уважения. Он на скамейке во время каждого матча. В поездках, работает рядом со всеми на тренировках. На просмотрах записей, на бросковых разминках. Он ведет команду за собой своим присутствием.