Рид Шеппард набрал рекордное 31 очко в победной встрече с «Голден Стэйт»

«Хьюстон» провел встречу с «Голден Стэйт» составом из 9 человек, к травмированным на длительное время игрокам присоединились отсутствующий по личным причинам Кевин Дюрэнт и повредивший голеностоп Стивен Адамс. Разыгрывающий Рид Шеппард начал игру в стартовой пятерке и стал главным действующим лицом на площадке. На его счету 31 очко, 9 подборов, 5 передач на 2 потери, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут на площадке.