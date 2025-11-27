«У нас настоящая команда». «Сперс» выиграли 4 из 5 матчей без Виктора Вембаньямы

"У нас настоящая команда, я это уже говорил. Вик — ключевая часть команды, важный элемент, один из лучших игроков мира. Но у нас есть команда, когда она хорошо собрана, слажена и дружно выходит на площадку — приходят победы, даже когда парни выбывают из состава. Меня не было, кажется, 8 игр, и команда взяла первые пять.