«У нас настоящая команда». «Сперс» выиграли 4 из 5 матчей без Виктора Вембаньямы

Форвард Виктор Вембаньяма не играет с 15 ноября. «Сперс» взяли 4 из 5 матчей в его отсутствие. В последней встрече команда обыграла «Портленд» в гостях — 115:102.

Разыгрывающий Де’Аарон Фокс прокомментировал успехи, несмотря на травмы ключевых баскетболистов.

"У нас настоящая команда, я это уже говорил. Вик — ключевая часть команды, важный элемент, один из лучших игроков мира. Но у нас есть команда, когда она хорошо собрана, слажена и дружно выходит на площадку — приходят победы, даже когда парни выбывают из состава. Меня не было, кажется, 8 игр, и команда взяла первые пять.

Стефон Касл тоже выбыл, но другие парни взяли на себя ответственность", — заключил Фокс.