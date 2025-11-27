Ричмонд
Кендрик Перкинс: «Как-то Раякович начал распекать Уэстбрука из-за заслона. Он был ассистентом в “Тандер”, а Расс лучшим игроком»

Эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Торонто» станет одним из открытий сезона.

Источник: Спортс"

«Я еще в октябре говорил, что их недооценивают. Мне тогда как раз довелось пообщаться со Скотти Барнсом, который только укрепил меня в этих мыслях. “Последите за нами внимательнее в этом сезоне, я тебе говорю”. Он считал, что их несправедливо игнорируют.

К «Рэпторс» присоединился Брэндон Ингрэм. А мы знаем, что когда этот парень вовлечен в процесс, то становится ходячим попаданием.

Я знаю, каков их тренер и какой заряд он несет. Помню, начался разбор видео и Дарко начал распекать Расса: «Ты обязан преодолевать этот чертов заслон. Недопустимо уходить от этого!» Я такой: «Ничего себе. Полегче, Дарко». Он был парнем, который сидит на краю скамейки, а Расс — одним из наших лучших игроков. Ничего себе, думал я.

Дарко умеет заводить игроков. Приезжая в Торонто, вы должны четко понимать, что оказались в опасном месте«, — заявил экс-игрок “Тандер”.