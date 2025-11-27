Ричмонд
Майкл Томпсон о Megan Thee Stallion: «Все черные женщины хорошо готовят!»

Майкл Томпсон, отец звезды «Мэверикс» Клэя Томпсона, во время подкаста обмолвился о том, что девушка его сына Megan Thee Stallion заглядывает на кухню и сама готовит.

Источник: Спортс"

Соведущие стали интересоваться по поводу ее кулинарных талантов.

"Все черные женщины хорошо готовят!

Вы когда-нибудь выходили из дома чернокожего человека, чтобы вас там хорошенько не покормили? «- заявил 2-кратный чемпион НБА в составе “Лейкерс”.