Майкл Томпсон о Megan Thee Stallion: «Все черные женщины хорошо готовят!»

Соведущие стали интересоваться по поводу ее кулинарных талантов.
"Все черные женщины хорошо готовят!
Вы когда-нибудь выходили из дома чернокожего человека, чтобы вас там хорошенько не покормили? «- заявил 2-кратный чемпион НБА в составе “Лейкерс”.
Майкл Томпсон, отец звезды «Мэверикс» Клэя Томпсона, во время подкаста обмолвился о том, что девушка его сына Megan Thee Stallion заглядывает на кухню и сама готовит.
