Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Базаревич выступала за сборную СССР, в составе которой стала двукратной чемпионкой мира (1964, 1967) и пятикратной победительницей чемпионата Европы (1962, 1964, 1966, 1968, 1970). Также она становилась серебряным призером Универсиады (1961), чемпионкой СССР (1959) и бронзовым призером чемпионата страны (1962, 1963).
Сын Людмилы Базаревич, Сергей, является первым российским игроком, перешедшим в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (подписал контракт с «Атланта Хокс» в 1994 году), и двукратным вице-чемпионом мира. С 2016 по 2021 год он возглавлял мужскую сборную России.