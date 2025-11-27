Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

Сын Людмилы Базаревич, Сергей, является первым российским игроком, перешедшим в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (подписал контракт с «Атланта Хокс» в 1994 году), и двукратным вице-чемпионом мира. С 2016 по 2021 год он возглавлял мужскую сборную России.