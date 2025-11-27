Ричмонд
Евролига планирует масштабные изменения формата: «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»

Паулюс Мотеюнас, генеральный директор Евролиги, раскрыл детали грядущей трансформации главного баскетбольного турнира Европы.

Источник: Спортс"

"В идеале мы нацелены на 24 команды, возможно — на 22, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд. Мы хотим менее загруженный календарь и новые элементы в соревновании. Обсуждения продолжаются.

Если будет две конференции, противостояния вроде «Олимпиакос» — «Панатинаикос» должны сохраниться. Перелеты — не большая проблема; важно сберечь исторические дерби", — подчеркнул Мотеюнас.

Также генеральный директор озвучил планы по достижению оценки Евролиги в 3 млрд евро в ближайшие 3−5 лет.

«Это не про выручку, а про целевое значение, согласованное с лигой и клубами», — пояснил Мотеюнас.