Евролига планирует масштабные изменения формата: «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»

"В идеале мы нацелены на 24 команды, возможно — на 22, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд. Мы хотим менее загруженный календарь и новые элементы в соревновании. Обсуждения продолжаются.
Если будет две конференции, противостояния вроде «Олимпиакос» — «Панатинаикос» должны сохраниться. Перелеты — не большая проблема; важно сберечь исторические дерби", — подчеркнул Мотеюнас.
Также генеральный директор озвучил планы по достижению оценки Евролиги в 3 млрд евро в ближайшие 3−5 лет.
«Это не про выручку, а про целевое значение, согласованное с лигой и клубами», — пояснил Мотеюнас.