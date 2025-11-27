Ричмонд
Гершон Ябуселе: «В прошлом году мой вес не был проблемой — почему стал в этом?»

Форвард «Нью-Йорка» Гершон Ябуселе выразил недоумение в связи с обсуждением его веса некоторыми болельщиками, подчеркнув, что его физическая форма не изменилась по сравнению с прошлым сезоном в «Филадельфии».

Источник: Спортс"

"Я об этом слышал и мог бы, если захотел, обсудить, но решил не заострять внимание. Люди говорят что хотят. Если вы проверите мой вес за прошлый год, он такой же. В прошлом году мой вес не был проблемой — почему стал в этом? На самом деле я даже легче, чем в прошлом году.

Я не зацикливаюсь на этом. Просто делаю свое дело. Я чувствую себя хорошо и в отличной форме. Вот и все", — сказал Ябуселе.

Согласно официальной заявке «Никс», вес 29-летнего форварда составляет около 128 килограммов. При этом в медиа-гиде «Филадельфии» за прошлый сезон указывался вес 126.5 килограмма.