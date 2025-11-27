Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»

"Думаю, сегодня мы многое показали. Лично я считаю, что это лучшая наша игра за последние пять-шесть матчей. Конечно, результат оказался не тем, на который мы рассчитывали, но уровень борьбы был на месте — и именно это должно стать нашей визитной карточкой, нашей идентичностью.
Неважно, играет Яннис или нет, — наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге. Уже не получится просто собрать кучу звезд в одной команде и рассчитывать на победу. Нужно, чтобы у всех игроков было одинаковое мышление — и чтобы они просто выходили на площадку как настоящие бойцы. Именно в это превратилась лига", — заявил Тернер.