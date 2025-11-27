Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»

После выездного поражения от «Майами» (103:106) центровой «Милуоки Бакс» Майлз Тернер заявил, что команде нужно сделать самоотдачу своим главным козырем.

Источник: Спортс"

"Думаю, сегодня мы многое показали. Лично я считаю, что это лучшая наша игра за последние пять-шесть матчей. Конечно, результат оказался не тем, на который мы рассчитывали, но уровень борьбы был на месте — и именно это должно стать нашей визитной карточкой, нашей идентичностью.

Неважно, играет Яннис или нет, — наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге. Уже не получится просто собрать кучу звезд в одной команде и рассчитывать на победу. Нужно, чтобы у всех игроков было одинаковое мышление — и чтобы они просто выходили на площадку как настоящие бойцы. Именно в это превратилась лига", — заявил Тернер.