Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»

Неважно, играет Яннис или нет, — наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге. Уже не получится просто собрать кучу звезд в одной команде и рассчитывать на победу. Нужно, чтобы у всех игроков было одинаковое мышление — и чтобы они просто выходили на площадку как настоящие бойцы. Именно в это превратилась лига", — заявил Тернер.