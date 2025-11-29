Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яннис Адетокумбо вернулся в строй после пропуска 4 матчей

Звезда «Бакс» Яннис Адетокумбо вернулся в состав команды в матче Кубка НБА против «Никс» (109:118) в пятницу. Грек пропустил четыре последние игры из-за растяжения мышцы паха.

Источник: Sports

Яннис травмировался в матче с «Кавальерс» 17 ноября. Ожидалось, что он пропустит 2 недели.

Адетокумбо набрал 30 очков, 15 подборов и 8 передач за 28 минут во встрече с «Нью-Йорком». У «Бакс» 0−5 по сезону без форварда в составе.