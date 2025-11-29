Умышленный промах Кейда Каннингема на последних секундах дал «Пистонс» шанс на спасение. Энтони Блэк стал автором победного блок-шота

Умышленный промах разыгрывающего Кейда Каннингема с линии штрафного на последних секундах при «-3» дал «Пистонс» шанс на спасение. Лидер клуба из Мичигана сам же подобрал мяч и сделал скидку на дугу, но Энтони Блэк накрыл Данкана Робинсона, став автором победного блок-шота.
«Орландо» обыграл «Детройт» со счетом 112:109 и квалифицировался в четвертьфинал Кубка НБА от группы В.