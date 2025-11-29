Ричмонд
Фаната «Шарлотт» вывели с арены за выкрики в сторону Джоша Гидди

В концовке матча против «Шарлотт» защитник «Чикаго» Джош Гидди стал объектом насмешек одного из фанатов «Хорнетс», сидящего в первых рядах.

Источник: Спортс"

Гидди подошел к зрителю, чтобы разобраться, после чего вмешались судьи и сотрудники охраны. Болельщика вывели с арены.

«Буллс» проиграли матч (116:123), Гидди отметился 25 очками, 11 подборами и 9 передачами.