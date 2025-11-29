«Клипперс» упустили «+16» в матче с «Гризлис» и идут вне зоны плей-ин с 5−14

В составе команды из Лос-Анджелеса Кавай Ленард набрал 39 очков, в активе Джеймса Хардена 23 очка, 7 подборов и 11 передач.
У калифорнийского клуба результат 5−14 и 12-е место в таблице Западной конференции.
«Клипперс» упустили 16-очковое преимущество в матче с «Гризлис» и потерпели домашнее поражение со счетом 107:112.
