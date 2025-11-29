Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Клипперс» упустили «+16» в матче с «Гризлис» и идут вне зоны плей-ин с 5−14

«Клипперс» упустили 16-очковое преимущество в матче с «Гризлис» и потерпели домашнее поражение со счетом 107:112.

Источник: Спортс"

В составе команды из Лос-Анджелеса Кавай Ленард набрал 39 очков, в активе Джеймса Хардена 23 очка, 7 подборов и 11 передач.

У калифорнийского клуба результат 5−14 и 12-е место в таблице Западной конференции.