Майк Браун: «Журналисты должны упоминать Джейлена Брансона как потенциального MVP»

"Пока еще рано, но о Джейлене все равно надо говорить как о потенциальном MVP. Пока еще только ранняя стадия сезона, поэтому я не устраиваю истерику, но у парня сегодня 37 очков при 12 из 21 с игры, и это при том, что защита соперника работает персонально по нему, а он в ответ принимает правильные решения.