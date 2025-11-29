Майк Браун: «Журналисты должны упоминать Джейлена Брансона как потенциального MVP»

"Пока еще рано, но о Джейлене все равно надо говорить как о потенциальном MVP. Пока еще только ранняя стадия сезона, поэтому я не устраиваю истерику, но у парня сегодня 37 очков при 12 из 21 с игры, и это при том, что защита соперника работает персонально по нему, а он в ответ принимает правильные решения.
Учитывая его статус, я не говорю об этом слишком много. Джейлен делает свое дело, играет на своем уровне. Просто надеюсь, что вы и ваши коллеги начнете говорить об этом молодом человеке правильные вещи, будете упоминать его в контексте MVP, потому что он именно на этом уровне", — считает Браун.
В 16 встречах сезона Брансон набирает 29,1 очка, 3,2 подбора и 6,2 передачи за игру в среднем.